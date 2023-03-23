Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe 11:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Altay tankı 23 Nisan'da teslim edilecek
Türk savunma sanayiinin en önemli projelerinden biri olan ve zaman içerisinde farklı süreçlerden geçen Altay tankı için yeni bir dönem başlıyor. BMC CEO’su Murat Yalçıntaş, üretilen ilk Altay tankının 23 Nisan 2023'de Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edeceklerini açıkladı. Yalçıntaş ayrıca, Altay ile ilgili merak edilen soruları da yanıtladı.
Etiketler: 23 Nisan
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