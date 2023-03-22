Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba 22:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
81 İlde Deprem Şehitleri İçin Hatıra Orman
İlkbaharın ilk haftası Türkiye’de ‘Orman Haftası’ olarak kutlanıyor. Bu yıl da ağaç sevgisinin toplumun geneline yayılması ve yeni kuşaklara anlatılması için etkinlikler düzenleniyor. Hafta boyunca 1 milyon fidan toprakla buluşturulacak. 81 ilde ‘Deprem Şehitleri Ormanı’ oluşturulacak.
Son Haberler
- 23:42
- 23:37
- 23:32
- 23:25
- 23:22
Sıradaki Haber
81 İle İçme Suyu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz