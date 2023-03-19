Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar 14:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Dönmez: Nisan sonunda Karadeniz Gazı'nı karada yakacağız
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Plana uygun olarak ilerliyorduk ama deprem dolayısıyla biraz gecikme yaşandı. Nisan sonu gibi vermeyi düşünüyoruz. Nisan sonunda bu gazı karada yakacağız. Vatandaşımızla söz verdiğimiz gibi buluşturacağız" dedi.
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