Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar 14:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Togg'un ilk modelinin şifreleri
Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazının satış fiyatını, model ismini ve teknik özelliklerini açıkladı. 16-27 Mart tarihleri arasında ön siparişleri alınacak olan Togg T10X'in detayları haberimizde...
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