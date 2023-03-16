Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 15:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İyisiyle kötüsüyle kolesterol
Sağlıklı yaşam için gerekli bir yapı taşı olan kolesterol insan vücudunda doğal olarak bulunuyor. Ancak halk arasında “kötü kolesterol” olarak bilinen LDL’nin belli bir seviyenin üstüne çıkmasıyla sorunlar başlıyor. Hareketsiz yaşamdan sağlıksız beslenmeye pek çok sebep kötü kolesterolü tetikliyor.
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