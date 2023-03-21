Türkiye’de 21-26 Mart arası Orman Haftası olarak kutlanıyor. Fidan dikimlerinin, yarışmalarının yapıldığı, okullarda ormanın önemine ilişkin eğitimlerin verildiği haftada, ağaç ve yaban hayatına ilişkin bilinç artırılmaya çalışılıyor.

Ormanlar, yalnızca dünyanın oksijen kaynağı değil, endüstri ve üretim için hammadde deposu, doğal hayat için ise olmazsa olmaz ortamı sağlıyor. Suların temizlenmesinden, hava kalitesinin yükselmesine, daha yaşanabilir bir çevre oluşturulması adına birçok faydası olan ormanlar, dünyanın yüzde 30’unu kaplıyor. Yaklaşık 3,5 milyar hektarlık bu orman alanının 1,4 milyar hektarı Amerika, 1 milyar hektarı Avrupa, 600 milyon hektarı Afrika, 500 milyon hektarı Asya ve 200 milyon hektarı Avustralya’da bulunuyor.

Türkiye de orman açısından şanslı ülkelerden biri. Tarım ve Orman Bakanlığı rakamlarına göre Türkiye’nin yaklaşık 3’te 1’i ormanlık alanlarla kaplı. 1973 yılında 20 milyon 1999 bin hektar olan orman varlığı, 2022 yılı itibariyle 23 milyon 200 bin hektara ulaştı. Oran ise yüzde 26,1’den, yüzde 29,7’ye yükseldi. Türkiye, yeniden ağaçlandırma çalışmalarında da dünyada 12’inci sırada yer alıyor. Son 49 yılda yaklaşık 3 milyon hektarlık bir orman artışı sağlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü tarafından son 20 yılda yapılan ağaçlandırma çalışmaları nedeniyle, 2003-2022 arasında yaklaşık 6 milyar 500 milyon fidan toprakla buluştu. Orman varlığı bu dönemde 2,4 milyon hektar arttı. Bu miktar, tüm Trakya Bölgesi kadar bir alanın ağaçlandırılması anlamına geliyor. 2023 sonuna kadar ise hedef 7 milyar fidanı aşmak. Bu hedefe ulaşılırsa, Türkiye’nin yüzde 30’una denk gelen 23,4 milyon hektar alan orman alanı haline gelecek.

Uluslararası Takdir

Bu durum, Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) hazırladığı 5 yıllık Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi raporuna da yansıdı. Rapora göre 2016 yılında Türkiye, orman varlığını artıran ülkeler arasında 46’ıncı sıradan 27’inci sıraya yükseldi. Aynı raporda, Türkiye’nin Avrupa’da en çok, dünyada ise 4’üncü en çok ağaçlandırma yapan ülke olduğuna dikkat çekildi.

Deprem Şehitleri Ormanı

Bu yıl Orman Haftası’nda 1 milyon fidanın toprakla buluşturulması ve 57 bin 462 hektar alanın ağaçlandırılması hedefleniyor. Bu yıl ayrıca 81 ilde ‘6 Şubat 2023 Deprem Şehitleri Ormanı’ oluşturulacak. Tüm vatandaşlar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bu oluşturulacak ormanlara fidan dikmeye davet edildi. Bakanlık, fidan dağıtımını ise ücretsiz gerçekleştiriyor.

