Antarktika'nın kıyı suları her yıl büyük bir değişime sahne oluyor. Antartika'da 12 Şubat itibariyle, 2022'nin buzul erime rekoru kırıldı. 1.79 milyon km2'lik erime uzmanları endişelendirdi.

Antarktika çevresindeki deniz buzu, 21 Şubat 2023'te 1,79 milyon kilometrekare ile en düşük seviyesine ulaştı. Bu, 25 Şubat 2022'de ulaşılan önceki rekor seviyenin 130 bin kilometrekare altında; bu fark New York eyaleti büyüklüğünde bir alana denk geliyor.

Bilim insanları buzun 2 milyon kilometrekarenin altına düştüğünü ikinci kez gözlemlediler.

Son yedi yılda en düşük düzeydeki deniz buzulu rekorunun üçü son yedi yılda, 2017, 2022 ve 2023’te kırıldı.

Uydularla ölçümler 1970'li yıllardan beri yapılıyor