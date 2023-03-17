Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma 10:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'da yerel kabileye mensup 7 kişi düşürüldükleri pusuda öldü
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yerel bir kabileye mensup 7 kişi, Pakistan-Afganistan sınırı yakınlarında düşürüldükleri pusuda yaşamını yitirdi.
Dawn gazetesindeki habere göre, yerel bir kabileye mensup 7 kişi Pakistan-Afganistan sınırındaki Hurlam bölgesinde dağlık alanda kimliği belirsiz kişilerce pusuya düşürülerek silahlı saldırıya uğradı.
Yetkililer, saldırıda 7 kişinin olay yerinde öldüğünü, bir kişinin de yaralandığını belirtti.
Saldırının sebebinin araştırıldığını vurgulayan yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Pakistan
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