Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma 09:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tanzanya'da 12 yaşındaki aslan, genç aslanlar tarafından öldürüldü
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Tanzanya'da Serengeti Ulusal Parkı'nda yaşayan ve "Serengeti'nin Kralı" olarak bilinen 12 yaşındaki aslanın, bölgedeki diğer aslanlar ile girdiği mücadele sonrası öldüğü aktarıldı.
Tanzanya Ulusal Parklar Müdürlüğünden yapılan açıklamada, turistlerin ilgi odağı olan, "Bob Junior" diye isimlendirilen 12 yaşındaki aslanın öldüğü duyuruldu.
Açıklamada, aslanın, yaşam alanı için genç aslanlar ile girdiği mücadele sonucu öldüğü kaydedildi.
Tanzanya'nın kuzeyinde bulunan Serengeti'de 3 ila 3 bin 500 aslanın yaşadığı tahmin ediliyor.
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