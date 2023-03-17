Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma 08:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Putin ve Aliyev telefonda görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev ve Putin, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin üçlü bildirilerine dayanarak Güney Kafkasya'da güvenlik ve istikrarı sağlamaya yönelik pratik önlemleri müzakere etti.
Putin ve Aliyev, bölgede ulaşım ve lojistik ile ekonomik ilişkilerin gelişimi hakkında da görüş alışverişinde bulundu.
Etiketler: Vladimir Putin İlham Aliyev Rusya Azerbaycan
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