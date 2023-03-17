Bir polis yetkilisi ve üst düzey bir hükümet yetkilisi, bir gencin erken saatlerde Alberta eyaletindeki bir apartman dairesinde annesini vurarak yaraladığını söyledi.

Saat 12.47 sıralarında olay yerine gelen iki devriye polisi de vurularak öldürüldü.

Memurların ateş ettiğine dair hiçbir gösterge yoktu. Edmonton Polisi Dale McFee, silahlı kişinin daha sonra kendini vurarak öldüğünü söyledi.

McFee, ölen memurların sekiz buçuk yıldır Edmonton kuvvetlerinde çalışan 35 yaşındaki Travis Jordan ve beş buçuk yıldır memur olan 30 yaşındaki Brett Ryan olduğunu belirledi.

Hastaneye kaldırılan bir kadının durumu ise ciddi ancak stabil durumda.

Kanada Başbakanı Trudeau'dan taziye mesajı

Kanada başbakanı Justin Trudeau, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla polislerin yakınlarına ve meslektaşlarına taziyelerini iletti.

“Polis memurları, insanları güvende tutmak için her gün kendilerini tehlikeye atıyor. İki Edmonton polisinin görev başında öldürüldüğü haberi bize bu gerçeği hatırlatıyor.” dedi.