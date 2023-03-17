Blake Johnston Güney Sidney'deki Cronulla sahilinde dalgalarda geçirdiği 30 saat 11 dakikayla yeni bir rekora imza attı.

Johnston, gazetecilere "Hala yapacak bir işim var" diyerek rekor kırmaya devam edeceğini söyledi.

40 yaşındaki eski profesyonel sörfçü ve uzun mesafe koşucusu; körlük, kulak iltihabı ve susuzluğun yanı sıra uykusuzluk, hipotermi, köpekbalığı saldırısı ve denizanası sokması riskiyle karşı karşıya.

Johnston sadece cuma günü öğle yemeğinde sağlık kontrolü ve göz damlası almak için kısa bir süre sudan çıktı.

Johnston, 2020'de zıpkınla balık tutarken Gold Coast açıklarında boğulan Avustralyalı Olimpiyat snowboardcusu Alex 'Chumpy' Pullin'in anısına kurulan Chumpy Pullin Vakfı için bağış topluyor.

Ayrıca, kısmen on yıl önce kendi canına kıyan babasını anmak için ruh sağlığı yardım kuruluşlarını da destekliyor.