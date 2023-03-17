NDTV'nin haberine göre, Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hint ordusunun kullanımı için ilave 200 BrahMos füzesi, 50 genel maksat helikopteri, ağır silahlar ve elektronik savaş sistemleri satın alınacağı ifade edildi.

Açıklamada, 705 milyar rupi (8,5 milyar dolar) değerindeki teçhizatın alımının onaylandığı belirtildi.

Tüm siparişlerin, Hint savunma üreticilerine verileceğine işaret edilen açıklamada, dizel deniz motoru üretiminin de onaylandığı kaydedildi.

Açıklamada, hava kuvvetlerinin "Sukhoi-30MKI" tipi savaş uçağında kullanılması için uzun menzilli uzaktan komutalı silah talebinin de kabul edildiği bilgisi paylaşıldı.

Hint ordusunun kullanımı için alınacak ilave 200 BrahMos füzesi, Rus-Hint ortak şirketi "BrahMos Aerospace" tarafından geliştiriliyor.

BrahMos süpersonik seyir füzeleri, vuruş menzilinin 290 kilometreden 400 kilometrenin üzerine çıkarılmasıyla önemli gelişmeler kaydetmişti.

Başka ülkelere de ihraç edilen füze sisteminin üreticisi BrahMos Aerospace'in Başkanı Atul Rane, şirketin 2025 yılına kadar 5 milyar dolar hedeflediğini belirtmişti.

BrahMos Aerospace ortak girişimi de Hindistan'ın savunma sanayisindeki yerli girişimlerin başını çekerken, girişimin yüzde 50,5'i Hindistan'a, yüzde 49,5'i ise Rusya'ya ait.

Hindistan-Rusya savunma iş birliği

Rusya, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana yakın ilişki içinde bulunduğu Hindistan'ın savunma sanayisi ihtiyacının yaklaşık yüzde 60'ını temin ederek Yeni Delhi yönetiminin önde gelen savunma tedarikçisi oldu.

Rusya, Hindistan ile savunma iş birliklerini ortak girişimlerle güçlendirirken S-400 füze sistemlerini de 15 Eylül 2022'de teslim etmişti.

ABD ise Rusya ile Hindistan arasındaki S-400 tedarikine rağmen ABD Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası'nı (CAATSA) devreye almamıştı.

Hindistan'ın Rusya ile 2019'da yaptığı ve 2025'te teslim edilmesi planlanan 3 milyar dolarlık Akula tipi denizaltı anlaşması da bulunuyor.