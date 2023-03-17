Fransız basınındaki habere göre, hükümetin emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı hedefleyen yasa tasarısının oylamasının ardından ülke genelinde meydana gelen gergin olaylar sonrası Darmanin emniyet müdürlerine bildiri gönderdi.

Darmanin, emniyet müdürlerine Fransız seçilmişlerin güvenliği için önlemleri artırma ve teyakkuz halinde olma talimatı verdiği bildiride, özellikle parlamenterlerin bazen tehdit, aşağılama ve hakarete maruz kaldığı veya mallarına zarar verildiğini belirtti. Fransız İçişleri Bakanı, bu sindirme ve şiddet eylemlerini kabul edilmez olarak niteledi.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'nin 16 Mart'ta bir yasa tasarısının meclisten oylama yapılmadan geçmesini sağlayan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını, emeklilik reformuna ilişkin tasarı için devreye koyması sonrası Paris dahil ülkenin farklı kentlerinde reform karşıtları gösteriler düzenlenmiş ve sokağa inmişti.

Paris'te Concorde Meydanı'nda gösteride polis ve göstericiler arasında gergin anlar yaşanmıştı. Polislerin meydandan tahliye ettiği göstericiler dağıldıkları ara sokaklarda çöp, araç ve bazı kamu mallarını ateşe vermişti.