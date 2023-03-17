Minnesota Kirlilik Kontrol Ajansı (MPCA), tesisteki kırık bir borudan yaklaşık 400 bin galon tritiye (T2O) su sızdığını söyledi.

Sızıntı ilk olarak 22 Kasım'da keşfedildi ve kaynağı 19 Aralık'ta bulundu. Sızıntı kısa süre sonra yamalandı.

MPCA Komiser Yardımcısı Kirk Koudelka, Star-Tribune'e verdiği demeçte, yetkililerin olay hakkında halkı bilgilendirmediğini, Xcel Energy ve devletin, sızıntının Mississippi Nehri'ne yayılmasını önlemek için durumu yönetmeye çalıştığını söyledi.

Monticello tesisinde 1981'de yaklaşık 2 bin galon (7 bin 500 litre) sızıntı oldu ve suyun bir kısmı nehre ulaştı, ancak eyalet sağlık yetkilileri bunun yaban hayatı veya halk sağlığı için herhangi bir tehlike oluşturmadığını söyledi.

Trityum, genellikle nükleer reaktörleri soğutmak için kullanılan suda bulunan "hafif" bir radyoaktif hidrojen izotopudur.

Minnesota Sağlık Departmanında komiser yardımcısı Daniel Huff, insanları etkileyebilmesinin tek yolunun onu solumaları veya tritiye su içmeleri olduğunu söyledi ve halkın bir nükleer santralden etkilenme ihtimalinin sıfır olduğunu söyledi.