İngiliz Kızılhaçı'nın resmi Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda, "İngiliz Kızılhaç'ı Başkanı Michael Adamson depremler nedeniyle çok sayıda insanın evsiz kaldığı Gazientep'i ziyaret etti. Türk Kızılayı çocukları travma ve yas sürecinde destekleyen psikososyal çadırlar kurdu" ifadesine yer verildi.

Last week, our Chief Executive, @MichaelAdamson5 visited Gazientep in southern Türkiye (Turkey), where many people have been left homeless due to the earthquakes. The Turkish @RedCrescent has set up psychosocial tents supporting children through trauma and grief. ⬇ pic.twitter.com/gsi2S1IZLX