BM Ukrayna Soruşturma Komisyonu, yüzlerce Ukraynalı çocuğun yasa dışı olarak Rusya'ya nakledildiğine dair kanıtlar olduğunu söyledi.

Komisyonun raporu, Rusya'nın Ukrayna'da başka savaş suçları da işlediğine dair bilgiler de içeriyor.

Bunlar arasında hastanelere saldırılar, işkence, tecavüz ve kasten öldürmeler yer alıyor.

Ukrayna hükümetinin rakamları, zorla Rusya'ya götürülen çocukların sayısını 16 bin 221 olarak gösteriyor.

Raporda, Rusya'nın "bazı çocukların Rusya'da kalıcı olarak kalabileceği bir çerçeve oluşturmak" için Rus vatandaşlığı verilmesi ve çocukların koruyucu ailelere yerleştirilmesi gibi politikalar başlattığı belirtiliyor.

BM müfettişleri, transferlerin geçici olması gerekirken, hem ebeveynlerin hem de çocukların "temas kurmada bir dizi engelle" karşı karşıya kalmasıyla uzadığını belirtiyor.

Rapor, Ukraynalı çocukların zorla sınır dışı edilmesinin "uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğini ve bir savaş suçu oluşturduğunu" belirtiyor.