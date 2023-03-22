Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba 17:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
81 İle İçme Suyu
22 Mart, BM tarafından kabul edilen kararla ‘Dünya Su Günü’ olarak kutlanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ise bu yıl su konusundaki bilinci artırmak üzere açtığı çeşitli yarışmalar yanında, ’81 İle İçme Suyu Eylem Planı’ ile bu günü anlamlandırıyor. Bu kapsamda 90 ayrı içme suyu projesi devam ediyor.
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