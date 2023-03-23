Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe 21:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
14 Mayıs seçimleri pek çok ilke sahne olacak
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, yüzde 10'dan yüzde 7'ye indirilen seçim barajının uygulanması, görme engellilerin hazırlanan şablonla tek başlarına oy kullanması gibi pek çok ilke sahne olacak.
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