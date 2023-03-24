Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 45 bin yeni öğretmen atama takvimine ilişkin şunları kaydetti;

Öğretmen adaylarımızın ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan’da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan’da açıklanacak. Öğretmen adaylarının atama tercihlerini 2-6 Mayıs tarihleri arasında alacağız, atama sonuçlarını ise 8 Mayıs’ta açıklayacağız. Öğretmenlerimiz 1 Eylül’den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak. Sürecin eğitim ailemize katılacak tüm öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

Branş bazında kontenjan dağılımı

Atamaya esas teşkil eden 103 alandan atama yapılacak. 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı. Atama yapılacak alanlara başvuru için 50 taban puan esas alınacak.

Son 20 yılın en büyük öğretmen ataması

Öğretmen atamaları en fazla son 20 yılda yapıldı. Bu sayı 500 binden 1 milyon 200 binlere ulaştı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği yeni 45 bin öğretmen ataması, son 20 yılda bir defada yapılan ilk ve en büyük öğretmen ataması olacak. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitime verdikleri büyük destekleri için şükranlarımı sunuyorum.