Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma 09:10Son Güncelleme: Kaynak: DHA
THY'nin Münih uçuşları iptal edildi
[Fotoğraf: DHA Arşiv]
Almanya'nın Münih şehrinde gerçekleşecek grev nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) 26 Mart Pazar günü bu kente yapacağı tüm seferleri iptal etti.
Almanya'nın Münih şehrinde gerçekleşecek grev nedeniyle Türk Hava Yolları'nın 26 Mart Pazar günü bu kente yapacağı TK 1629 İstanbul- Münih, TK 1630 Münih -İstanbul, TK 1633 İstanbul- Münih, TK 1634 Münih -İstanbul, TK 1635 İstanbul- Münih, TK 1636 Münih -İstanbul, TK-1637 İstanbul-Münih, TK-1638 Münih-İstanbul, TK 7738 Sabiha Gökçen (AnadoluJet) - Münih, TK 7739 Münih -Sabiha Gökçen (AnadoluJet) seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
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