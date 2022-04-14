Yaklaşık 2,5 yıldır büyük bir sağlık ordusu ile salgınla mücadele edilen İstanbul'da, gelinen son durumu İstanbul İl Sağlık müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu değerlendirdi.

Prof. Dr. Memişoğlu, salgının artık gündemden çıkması gerektiğini belirterek belki de birkaç ay sonra bu hastalığın artık endemi (mevsimsel hastalık) olarak değerlendirilmeye başlanacağını ümit ettiğini söyledi.

Son olarak Ocak ayında yaşanan 4'ncü ve son pikte pozitif vaka sayılarının, pandeminin başından beri görülen en yüksek düzeyde olduğunu belirten Prof. Dr. Memişoğlu, "Buna rağmen hastaneye yatışlara yansıması, 6'da 1 oranında oldu. Omicron varyantı ile gerçekten çok yüksek vakalar gördük. İstanbul'da şimdiye kadar görmediğimiz sayılarda vaka pozitifliği ile karşılaştık ama hastaneye yatış oranlarımız o kadar yüksek olmadı son pikte. Onunla beraber de düşme trendine girdi zaten Şubat ayı itibariyle. Halen de düşme trendinde. Şu anda neredeyse salgının başlangıcından itibaren en düşük düzeye ulaşmış durumdayız" dedi.

"Hastaneler COVID-19 öncesi dönemine dönüyor"

Prof. Dr. Memişoğlu, salgının ardından hastanelerdeki normalleşme aşamalarına da değindi.

"Pandemide hizmete soktuğumuz birçok hastane oldu. Acil durum hastanelerimiz oldu. Şimdi tüm hastanelerimizde COVID-19 dışı hastalıklarla ilgili hizmet hazırlığına geçiliyor. Başakşehir Çam Sakura, Acil Durum Hastaneleri, Okmeydanı (Cemil Taşçıoğlu), Göztepe (Süleyman Yalçın), Kartal (Lütfi Kırdar), Başıbüyük'teki hastanelerimizde (Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi), yavaş yavaş normal sağlık hizmetlerini planladığımız şekilde insanlarımızın hizmetine sunmaya başladık. Acil Durum Hastaneleri'nin biraz daha fonksiyonunu farklılaştıracağız çünkü oralara şimdiye kadar tamamen sadece Kovid hastalarını alıyorduk. Şimdi artık diğer hastaları da almaya başladık. O hastaneler aslında tam teşekküllü hastaneler, ameliyathaneleri, tomografileri, anjiyo cihazlarıyla. Onları da artık toplumumuzun bekleyen sağlık ihtiyaçları için sunmaya başlayacağız. İstanbul'da yoğun bakım yatakları her zaman sorun olurdu ama son açılan hastanelerle beraber şu anda acil yoğun bakım bekleyen hastamız çok az. Yeni atanan personellerle beraber de özellikle kamu tarafında tam kapasiteye rahatlıkla ulaşacağımızı düşünüyorum"