Sağlık Bakanlığı koronavirüs erişkin hasta tedavisi rehberini güncelledi.

'Molnupiravir' etken maddeli antiviral ilacın daha geniş hasta gruplarında kullanımı sağlanacak.

İlacın kullanımı kronik hastalıklar, kalp krizi, inme geçirenler, alzheimer, morbid obezite ve down sendromu gibi grupları da kapsayacak. Bu hastalardan PCR testi pozitif çıkan, hastalığı hafif-orta seyirli olanlara, belirtilerin ilk 5 gününde ilaç kullandırılacak.

İlaç ücretsiz dağıtılıyor

İlaç ilk olarak 65 yaş üzerine, immün yetmezliği olanlara, kanser hastalarına ve kemik iliği nakli yapılmış hastalara verildi.

Koronavirüs geçiren, 65 yaş üstü ile söz konusu hastalıkları bulunan 18 yaşından büyüklere ilaç ücretsiz ulaştırılıyor.

