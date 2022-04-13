Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 11:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakanlıktan koronavirüs ilacıyla ilgili yeni karar: Grup genişletildi
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüs tedavisinde kullanılan 'molnupiravir' etken maddeli antiviral ilacın kullanıldığı hasta grupları genişletildi.
Sağlık Bakanlığı koronavirüs erişkin hasta tedavisi rehberini güncelledi.
'Molnupiravir' etken maddeli antiviral ilacın daha geniş hasta gruplarında kullanımı sağlanacak.
İlacın kullanımı kronik hastalıklar, kalp krizi, inme geçirenler, alzheimer, morbid obezite ve down sendromu gibi grupları da kapsayacak. Bu hastalardan PCR testi pozitif çıkan, hastalığı hafif-orta seyirli olanlara, belirtilerin ilk 5 gününde ilaç kullandırılacak.
İlaç ücretsiz dağıtılıyor
İlaç ilk olarak 65 yaş üzerine, immün yetmezliği olanlara, kanser hastalarına ve kemik iliği nakli yapılmış hastalara verildi.
Koronavirüs geçiren, 65 yaş üstü ile söz konusu hastalıkları bulunan 18 yaşından büyüklere ilaç ücretsiz ulaştırılıyor.
Etiketler: Koronavirüs İlaç Sağlık Bakanlığı
Sıradaki Haber
Japonya'da uyumsuz kan grubundaki donörden akciğer nakli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz