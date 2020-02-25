Mono Sodyum Glutamat yani bilinen adıyla Çin tuzu. Hazır besinler başta olmak üzere birçok gıda ürününde katkı olarak kullanılıyor.

Çin tuzu, hazır çorbalarda cipslerde krakerlerde fast food olarak nitelendirilen hızlı yenilen yemeklerde bazı restoranlardaki etlerde tavuklarda hatta patates kızartmalarında bulunuyor.

Çin tuzunun kullanımındaki amaç lezzet vermek. Bu nedenle yeme isteğini artırıyor. İçeriğinde bulunan besinlere adeta bağımlı hale getiriyor.

Çin tuzunun sinir sistemine direkt etkisi var. Bu nedenle obezite başta olmak üzere birçok hastalığa davetiye çıkarıyor.

Milliyetçi Hareket Partisi'nden de "Çin tuzu yasaklansın" önerisi geldi. Bunun için Meclis'e yasa teklifi verildi.