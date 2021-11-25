Hastası ölen doktora 6 ay meslekten men cezası
İzmir'de mide küçültme ameliyatı olduktan sonra hayatını kaybeden kadının ölümünde ihmali olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan doktor, 6 ay meslekten men edildi, 45 bin 500 lira para cezası verildi.
İzmir'deki özel bir hastanede 8 Mayıs 2019'da mide küçültme ameliyatı olan Özge Mitoğlu, 23 Mayıs 2019'da evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti, ameliyatı yapan doktor hakkında dava açıldı.
Adli Tıp Kurumu raporunda tedaviyi yapan genel cerrahi uzmanı doktorun uygulamalarının tıp kurallarına uygun olmadığı belirtildi.
Cumhuriyet savcısı, sanığın "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Sanık avukatı, Adli Tıp Kurumunun yanlış tespit yaptığını iddia ederek beraat talebinde bulundu.
Müşteki avukatı ise eylemin bilinçli taksir olduğunu savundu.
2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılacağına karar veren hakim, hapis cezasının 45 bin 500 lira adli para cezasına çevrilmesine, sanığın doktorluğun gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranması sebebiyle meslekten 6 ay men edilmesine karar verdi.