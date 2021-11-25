Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşı TURKOVAC için Acil Kullanım Onayına başvurulduğunu açıkladı.

Bakan Koca, "Yıl bitmeden yaygın kullanıma geçeceğini umut ediyorum" diyerek yerli aşının sürecine ilişkin bilgi de verdi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yerli aşıya ilişkin gelişmeleri TRT Haber'e değerlendirdi.

-Yerli aşı TURKOVAC acil kullanım onayında

-Koronavirüs tedavisinde yeni adımlar



Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, dünkü Bilim Kurulu toplantısının detaylarını @trthaber’de değerlendirdi.https://t.co/Iw6SRfxqOl pic.twitter.com/liJfXZQMQX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 25, 2021

"Salgında ülkeler arasında ciddi bir yarış oluştu"

Prof. Dr. Tevfik Özlü, TURKOVAC'ın Aşı Bilim Kurulu tarafının incelemesinin ardından Acil Kullanım Onayı alacağını söyledi:

"Türkiye'nin aşıyı üretebilir olduğunun görülmesi çok önemli. Ve bu aşının başarlı olması. Aşılar çok önemli. Maskeler için mekanik ventilatörler için, tıbbi malzeler için ülkeler arasında ciddi bir yarış oluştu. Aşı üretimi konusunda 3'üncü aşaması tamamlandı. Yüzde 83'ün üstünde bir etkisi ortaya konuldu. Ağır hastalığı önleme konusunda da yüzde 100'lük bir başarı sağlandı. Tüm bu sonuçlar Aşı Bilim Kurulu tarafından değerlendirilecek. Uygun bulunursa da Acil Kullanım Onayı verilecek.

Hala yurttaşlarımız arasında yerli aşıyı bekleyenler var. Tabi ki biz bunu tavsiye etmiyoruz, ulaşılabilen aşının yapılmasını tavsiye ediyoruz. Ama bekleyenler için de artık yerli aşı kullanıma girecek. Diğer yerli aşılar için de çalışmalar sürüyor. Ama bu aşımızla geldiğimiz noktada gurur duyuyoruz."

"Yerli ilaçlar için de çalışmalar sürüyor"

Prof. Dr. Özlü, koronavirüs ilaçlarına ilişkin şöyle konuştu:

"Daha önce COVID-19 için özel üretilen ilaç yoktu. Başka virüslere karşı geliştirilen ilaçları koronaviürs tedavisi için kullandık. Favipiravir de bunlardan biriydi. İlacın ayakta hastalara kullanımı önerilmişti. Şimdi Molnupiravir ilacı ruhsat aldı. İngiltere'de ilk kullanım ruhsatı aldı. Ve artık koronavirüse karşı bir ilaç oldu. Çalışma oranları da yüzde 50 oranında hastaneye karşı yatışı engellediği görüldü. Şimdi Türkiye'de de ilaç için çalışmalar var. Bu ilacın da en kısa zamanda kullanıma girmesini umuyoruz."