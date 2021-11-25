Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, COVID-19 salgınında gelinen son durumu değerlendirdi.

Türkiye'deki vaka sayılarının yüksek ve stabil olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şener, "Bir sıçrama da yok, istenilen düzeye düşme de yok. Bir durumdan buna baktığımızda, 'kötünün iyisi' de diyebiliriz. Günlük vaka sayılarının düşmesini, sıfıra inmesini istiyoruz ancak günde 200 vatandaşımız ölüyor" dedi.



Avrupa üçüncü doz uygulaması için geç kaldı



Avrupa'yla Türkiye'yi de kıyaslan bilgiler paylaşan Prof. Dr. Şener, "Toplam nüfusa göre aşılama oranımız yüzde 60'larda. Almanya ve Avusturya'da da oran daha yüksek olmasına rağmen onlardaki vaka sayılarında ciddi bir sıçrama var. Bunun temel nedeni üçüncü doza geç başlamış olmaları" diye konuştu.





Prof. Dr. Şener, Türkiye'nin üçüncü doza birçok ülkeye göre daha erken başladığını belirtti:

"Yüksek stabil seyreden vaka oranlarının aşağı düşmemesindeki sebep de aşılama oranlarını yukarı çıkaramamızdan kaynaklanıyor. Üçüncü doz istenilen seviyede değil. Bazı insanlarda 'ikinci doz aşıyı oldum, üçüncü dozu olmama gerek yok' gibi bir algı var. Bunun yanında 'Aşıya gerek yok' diyen bazı kişiler de var. Bu durumun sıkıntısını hep beraber çekiyoruz. Bu bize, günlük 20- 30 bin arası vaka ile günlük 200 vatandaşımızın ölümü şekilde yansıyor."