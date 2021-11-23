Avrupa'da artan vakalar nedeniyle tedbirler artırıldı, Avusturya'da 20 günlük tam kapanma başladı. Uzmanlar, 3'üncü doz aşısına da dikkat çekerek, tedbirlere riayet konusundaki uyarılarını tekrarlıyor.

Türkiye'de yaklaşık 3 haftadır mRNA aşısı olan BioNTech'in 3'üncü doz uygulaması yapılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "2'nci doz üzerinden 6 ay geçmiş kişilere 3'üncü doz yapılmasının uygun olacağına karar verildi" demişti.

Bilim Kurulunda; mRNA AŞISI olup, 2. doz üzerinden 6 ay geçmiş kişilere 3. DOZ yapılmasının uygun olacağına karar verildi. Öncelikli gruplar; 60 yaş üzeri, 16-60 yaş arasında ve ek hastalığı olanlarla başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlardır. pic.twitter.com/bF0ldJpb5A — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 3, 2021

3'üncü doz BioNTech aşılarının uygulanmaya alınmasıyla 3'üncü doz tartışmaları da gündemde. İsrail'de 2 doz aşılanmanın tamamlanmasının ardından vaka oranları artmıştı. Ülkede 3'üncü doz aşılamalarının başlamasıyla vaka sayıları 10 binden günlük birkaç yüze düştü. Hatta, son günlerde de koronavirüsten ölen yok.

Avrupa ülkeleri kapanmaya giderken, İsrail'deki bu durum 3'üncü dozun etkisini de kanıtlamış oldu.

Aşıdan kaçan varyant var mı?

Öte yandan, Avrupa'da ve bazı ülkelerde artan vaka sayıları akıllara "Acaba aşıdan kaçan varyant mı söz konusu?" sorusunu getirdi. Böyle bir durumda ise Türkiye'nin ne yapması gerektiği merak konusu.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan, 3'üncü dozun etkisini TRT Haber'e anlattı.

2 doz aşının etkinliği 6 ay sonra azalmaya başlıyor. 3. doz aşı olan 60 yaş üstünde vaka ve ölüm oranı azalıyor. Aşılamada 3. dozun önemini Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan, @trthaber’de değerlendirdi. pic.twitter.com/vIuXOVIImh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 23, 2021

"İsrail'de vakalar ve ölümler bariz şekilde azaldı"

60 yaşın üstünde 3'üncü dozun etkisi ortaya çıktı. Prof. Dr. Akhan, İsrail'de uygulanan stratejinin önemine değindi.

"İsrail, 2 doz yaptığında vakalar inmişti. Tekrar çıktığında ise 3'üncü dozu yaptılar ve vakalarda ve ölümlerde bariz bir azalma oldu. Burada strateji çok önemli. Aşıların aynı zamanda yapılması ve aşıların kışa doğru artması 60 yaş üstü ve kronik hastalar için çok önemli olduğunu ortaya koydu."

Akhan, 3'üncü doz aşı uygulamaları için zamanlamanın önemli olduğuna dikkat çekti.

"Bizde hiç aşılanmamış olanlar da var. Kışın gelmesiyle virüs yükü de arttı. Bu yüzden hiç aşı olmamış olanların kesinlikle aşı olması gerekiyor. Aşılanmanın hızlanması gerekiyor. 3'üncü dozlar için de çok iyi bir zamanlama. Şu an antikorların çıkması için aşıyla emir verilmesi gerekiyor. Çünkü mRNA aşılarında hızlı sonuç alınıyor. Bu kadar virüs yükünün pik yaptığı bir dönemde de kışa girmeden önce 3'üncü doz için önemli bir zaman."

"Avrupa'daki durum Türkiye'ye gelebilir"

Prof. Dr. Akhan, Avrupa'daki vaka artışında aşıdan kaçan varyantların da etkisi olabileceğini söyledi.

"Belli bir yerde vaka sayısı çok artıyorsa virüsün kontrolsüz çoğaldığı görülüyor. Delta ve Alfa şu an en çok hakim olan varyantlar. Aşıdan kaçabilen Mu ve Kapa gibi varyantlar da var. Şu an Avrupa'da bunlar öne geçmiş olabilir. Aşı oranları çünkü burayla yakın seyrediyor. Eğer orada bu kadar çoksa farklı bir varyantın etkisi düşünülebilir. Bu durumun bize de yansıyabileceğini düşünerek de önlem alınması gerekiyor."

Prof. Dr. Akhan son olarak, 3'üncü dozun etkisinin artık kanıtlandığının altını çizerek, aşı konusunda geç kalınmaması gerektiği konusunda uyardı. Akhan, kışın gelmesiyle de koronavirüs tedbirlerine daha fazla uyum gösterilmesi gerektiğini vurguladı.