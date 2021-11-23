"Önceden başarıyla tedavi edilen enfeksiyonlar, son yıllarda antimikrobiyal direnç geliştirerek tedavi edilemez hale geldi." Açıklama Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği'nden (EKMUD) geldi.

Bu dirence karşı güçlü ve yeni sınıf antibiyotikler geliştirildiği ancak bunlara karşı da direnç görülmeye başlandığı vurgulandı.

Dirençlerini yeni nesillere de aktarıyorlar

EKMUD'dan yapılan açıklamada bunun nedeni şöyle anlatıldı:

"Tüm canlılarda olduğu gibi hayatını ve neslini sürdürmek temel içgüdüsüyle mikroorganizmalar da kendileri için en büyük tehdit olan antimikrobiyallerden etkilenmeme ve ölmeme yeteneğini geliştirdi. Antimikrobiyal direnç olarak karşımıza çıkan bu durumun gereksiz veya uygunsuz antibiyotik kullanımıyla daha da büyük bir sorun haline geldiğini unutmamak gerekir. Bu mikroorganizmalar, sadece antimikrobiyallere dirençli hale gelmekle kalmayıp aynı zamanda geliştirdikleri direnç mekanizmalarını, genlerini, çevresindeki mikroorganizmalara ve yeni nesillere aktarma yeteneği de kazandı."

Antimikrobiyallerin insanlarda akılcı kullanımının yanında hayvanlarda ve tarım alanında kontrol altına alınması gerektiğinin altı çizildi.

"Farkındalığı artır, direnci durdur"

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), bu yılki Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftası'nın temasını "Farkındalığı artır, direnci durdur" olarak belirledi.

DSÖ tarafından yapılan açıklamada,

"Halkımız, sağlık çalışanlarımız ve karar alıcılar başta olmak üzere, DSÖ, meslek odaları, uzmanlık dernekleri gibi ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde farkındalığın artırılması ve direncin önlenmesine yönelik stratejilerin hayata geçirilmesi temel hedefimizdir. Antimikrobiyal direncin önlenmesinde birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunan tüm kamu ve özel sağlık kurumlarında her bir sağlık çalışanının üzerine düşen iş yükü optimize edildi. Hekimin hastasına yeterince vakit ayırabildiği, böylelikle uygun tanı ve tedavi kararı verebildiği, yapılan işin miktarından ziyade kalitesinin de ön plana çıkarıldığı ve bunun performansa yansıtıldığı bir düzenlemenin hayata geçirilmesi en büyük arzumuz ve beklentimizdir" denildi.