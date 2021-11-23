Koronavirüs etkisini tüm dünyada sürdürmeye devam ediyor. Virüse ilişkin çeşitli çalışmalar devam ederken, Türkiye'de de ilk kez yapılan bir araştırmaya imza atıldı.

Buna göre, 13 bölgede koronavirüsün havadaki varlığını saptamak için çalışma yürütüldü.

"Hava koşulları olumsuz olan bölgeden pozitif örnekler çıktı"

Araştırmanın sonuçları hakkında konuşan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, havada koronavirüsün RNA'sına rastlandığını söyledi.

"Aldığımız sonuçlardan 203 örnekte 20 partikül madde, atmosferik partikül madde örneğinde koronavirüsün RNA'sına rastladık. Yani PCR neticesinde pozitif sonuçlar çıktı. Bu 13 tane pozitif partikül örneği, 6 ildeki hastane yakınlarından aldığımız partikül madde örneklerine aitti. 7 tanesi ise insanların yoğun olarak yaşadığı kent merkezlerindendi. Hava kirliliği açısından biraz daha olumsuz koşulların olduğu bölgeden ise pozitif örnekler çıktı."

13 ayrı bölgede çalışma yapıldı

Prof. Dr. Tecer, koronavirüsün havadaki varlığının izini sürmek için 10 üniversitenin İstanbul, Ankara, İzmir, Bolu, Konya, Zonguldak, Eskişehir, Tekirdağ, Bursa ve Antalya'da 13 ayrı bölgede çalışma yaptığını belirtti.

Mayıs ayında başlanan çalışmada 203 partikül maddenin örneklemesinin yapıldığını söyleyen Tecer, İstanbul, Tekirdağ, Çorlu, Zonguldak, Ankara, İzmir ve Eskişehir'den alınan örneklerin pozitif çıktığını kaydetti.

Örnek seçilen şehirler önemli

Prof. Dr. Tecer, şehirlerin farklı hava şartları olan bölgelerden seçildiğine değindi.

"Örnekleme stratejisi bu çalışmada önemliydi. Şöyle ki örneklerin bir kısmı insanların bu kentlerde yoğun olarak yaşadığı, trafiğin yoğun olduğu kirli bölgeler dediğimiz lokasyonlardan seçildi. Bir kısım da hastane yakınlarındaki partikül madde örneklerinden oluşuyordu. Bir de referans olması açısından kent dışında havası temiz bölgelerden örneklemeler aldık ve dolayısıyla bu atmosferik partikül maddelerde COVID SARS 2 virüsünün izlerini, RNA'sını tespit edebilir miyiz amaçlı yaptığımız bir çalışmaydı."

"Atmosferdeki partikül maddelerle hastalığın yayıldığı sonucu çıkmıyor"

Tecer, kırsal bölgelerde koronavirüs RNA'sına rastlanmadığını vurguladı.

"Kentin dışında kırsal bölgeler diyebileceğimiz noktalardan aldığımız partikül örneklerinde koronavirüs RNA'sına rastlayamadık. Burası da dikkat çekici bir sonuç. Bu çalışma şunu kapsamıyor aslında yani atmosferdeki partikül maddelerle hastalığın yayıldığına ilişkin sonuç ortaya çıkmıyor ama koronavirüsün ya da virüsün partikül maddelerle birleşerek atmosferde bulunduğunu da yadsımamamız gerekiyor. Bu kentler arasında Ankara, İstanbul, İzmir, Bolu, Konya, Antalya, Çorlu da vardı. Buralara baktığımız zaman gerçekten vaka sayısının yüksek olduğu bölgelerde ve bir anlamda da hava kirliliğinin biraz daha yoğun olduğu bölgelerde partikül madde örneklerindeki SARS COVID test sonuçlarının pozitif çıktığını görmüş olduk."

"Pandemiyi doğru algılarsak çözüm üretebiliriz"

Prof. Dr. Tecer, Türkiye'de ilk olan çalışmanın, dünyada benzerleri olduğunu da ekledi.

"Dünyada bu tür çalışmalar var nadiren de olsa. Türkiye'de ilk çalışma olmakla birlikte dünyada buna benzer çalışmalar var. Atmosferdeki partikül maddelerde COVID RNA'sının kalıntısının rastlandığına dair çalışmalarla biz de bunu görmüş olduk."

Tecer son olarak, "Pandemiyi doğru algılayabilirsek çözümü noktasında doğru adımlar, doğru tedbirler alabiliriz" diye konuştu.