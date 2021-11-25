Geçmiş yıllarda Türkiye’nin de içinde bulunduğu birçok ülkede yaşanan kuş gribi, nedeniyle milyonlarca kanatlı hayvan itlaf edilmiş, çok sayıda insan da hayatını kaybetmişti. Dünyanın pek çok bölgesinde kabus yeniden ortaya çıkmaya başladı. Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü dünyanın Asya ve Avrupa'dan vakaların rapor edildiğini bildirdi. Bu noktalardan birisi Güney Kore. Geçtiğimiz hafta Güney Kore'de 770 bin kümes hayvanı kuş gribi nedeniyle itlaf edildi. Pek çok bölgede tedbirler artırıldı.

Covid’e kıyasla ölüm oranı daha yüksek

Avrupa ve Asya ülkelerinde görülen artışın ardından Türkiye’de henüz tespit edilmiş bir kuş gribi vakası bulunmuyor. Ancak bulaşıcılığı ve ölüm oranı oldukça yüksek olan virüse karşı uzmanlar dikkatli olunması gerektiğini söylüyor. ağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı’ya göre en çok dikkat etmesi gerekenlerin başında ise hayvan üreticileri geliyor:

“Kuş gribi şu an Avrupa ve Asya’da 14 ülkede var. Özellikle Çin’de vaka sayılarında artış var. Hayvanların itlaf süreci de başladı oralarda. Kuş gribi, özellikle H5N8 çok tehlikelidir. Covid ile kıyaslarsak kuş gribinde hastaların yarısını kaybedebiliriz. Bulaşıcılığı da çok yüksek. Bu konuda özellikle hayvan üreticilerinin çok dikkatli olması lazım. İl Sağlık Müdürlükleri ve hayvan üreticileriyle gerekli tedbirleri almamız gerekiyor. Çünkü öldürücülüğü çok yüksek.”

Ateş, öksürük, baş ve kas ağrısı…

Hastalığın belirtilerinin başında kanatlı canlılardaki ölümler geliyor, insanlarda ise grip belirtileri: ateş, öksürük, baş ve kas ağrısı virüsün sebep olabileceği muhtemel etkiler. Hem hayvandan insana hem de insandan insana bulaşabilen bu hastalıkla ilgili Savaşçı, belirti gözlemleyen özellikle hayvan üreticilerinin vakit kaybetmeden sağlık birimlere başvurması gerektiğinin son derece önemli olduğunu belirtti:

“Umarım ülke olarak böyle bir badire yaşamayız. Takip ediyoruz. Şu anda Türkiye’de herhangi bir vaka bildirimi yok. Bu süreçte ithalatta da dikkatli olmamız lazım. Grip belirtileri gösteren hayvan üreticilerinin bu konuda hemen başvurularını yapması lazım.”

