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Dünya
AA 10.06.2026 12:13

İran: ABD, ateşkesi defalarca ihlal ederek diplomatik sürece zarar veriyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’nin İran’ın güney bölgelerine yönelik saldırıları hakkında, "ABD ateşkesi defalarca ihlal ederek diplomatik sürece zarar veriyor." dedi.

İran: ABD, ateşkesi defalarca ihlal ederek diplomatik sürece zarar veriyor

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bekayi, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Diplomasinin ilerletilebilmesi için asgari düzeyde bir alana ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Bekayi, ateşkese rağmen İran'ın güney bölgelerine ve Lübnan'a düzenlenen ABD ve İsrail saldırılarına tepki gösterdi.

Bekayi, "ABD’nin ateşkesi defalarca ihlal etmesi ve çelişkili açıklamalar yapması diplomatik sürece zarar veriyor. Aynı şekilde Siyonist rejimin de Lübnan’da sık sık ateşkesi ihlal etmesi sürece zarar veriyor. Diplomatik süreçler güç kullanımından zarar görür." ifadesini kullandı.

Diplomasi ve savaş meydanın İran’ın çıkarlarının korunması için birer yol olduğunu ve birbirinden ayrı düşünülmediğini ifade eden Bekayi, "Silahlı kuvvetler lazım olan her yerde düşmana cevap verecektir. Dün gece olanlar silahlı kuvvetlerin ülke savunmasından çekinmeyeceğini gösterdi. Ülke savunması için gerekirse diplomasi gerekirse savaş kullanılacaktır." dedi.

CENTCOM'un İran'a "karşı saldırı" açıklaması

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 9 Haziran'da ABD'ye ait Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak İran'a yönelik karşı saldırılar düzenlenmeye başladıklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Trump da ABD'ye ait bir Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak İran'a saldırılar düzenlediklerini açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD saldırılarına misilleme olarak bölgedeki ABD üslerinin hedef alındığını duyurmuştu.

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İran ABD İsrail ABD-İsrail-İran Savaşı
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