Türk sağlık sektöründe son yıllarda yabancı hasta sayısı artıyor. Sağlık sektöründe yetersiz imkanlar nedeniyle Afrika ülkelerinin ilk tercihi Türkiye oluyor.

Gambiyalı 4 aile de çocuklarını ülkelerinde tedavi ettiremedikleri için İstanbul’a geldi. Yaşları 3 ila 9 arasında değişen 2’si down sendromlu 4 çocuk, Türk hekimlerine emanet edildi.

Gambiya’dan İstanbul’a 8 bin 225 km’lik umut yolculuğu sonrası hastaneye yerleşen kalbi delik çocukların tedavileri başladı.

Doktorlar da en uygun tedavi yöntemlerini uygulamak için harekete geçti.

“Yenidoğan döneminden itibaren kalp üzerine deneyimli bir hastaneyiz”

Ameliyat ve tedavi süreçlerini yürüten Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tuğçin Bora Polat, kalp rahatsızlıkları konusunda deneyimli olduklarını söyledi.

Polat, iki hastanın ameliyat sürecinin başladığını anlattı:

“Ameliyat öncesi ne tür bir tedavi süreci izleyeceğimizi planladık. Yenidoğan döneminden itibaren kalp üzerine deneyimli bir hastaneyiz. Çocukların kalplerinde maalesef geniş delikler mevcut. Ayrıca ikisi down sendromlu. Böyle olunca biraz daha kritik bir süreç işleyebiliyor ama tecrübemiz bu sorunları da çözebilecek nitelikte.”

Polat, Afrika ülkelerindeki yetersiz sağlık olanaklarından dolayı hastaların Türkiye’yi tercih ettiklerini ve bunun da sağlık turizmine katkı sağladığını vurguladı.

“Kendi ülkemizde tedavi ettiremedik”

Kalbindeki delikten dolayı hastalığı ilerleyen down sendromlu 3,5 yaşındaki Haruna Trawol’da tedavi gören çocuklardan biri.

Haruna’nın annesi Nima Trawol kendi ülkelerinde çocuklarını tedavi ettiremedikleri için yurtdışı sağlık hizmetlerini araştırdıktan sonra Türkiye’ye geldiklerini anlattı:

“Çocuğumuzun doğuştan kalp problemi var. Geceleri uyku problemi, yüksek ateş ve solunum sıklığı yaşamaya başladı. O yüzden İstanbul’a geldik. Buraya geldiğimiz andan itibaren herkes çok ilgilendi. Bütün ihtiyaçlarımıza karşılık verildi. Her şey üst düzey ve çok kaliteli. Aldığımız hizmetten çok memnunuz. Buradan tek beklentimiz çocuğumuzun sağlığına kavuşması.”