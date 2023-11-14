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Sağlık
TRT Haber 14.11.2023 18:19

Efe'ye 13 yaşında diyabet tanısı konuldu

14 Kasım, Dünya Diyabet Günü... Önceden sadece tip 1 diyabet görülen çocuklarda, son yıllarda yetişkinlerdeki tip 2 diyabet de giderek yaygınlaşıyor.Türkiye'de diyabetle mücadele eden çocuk sayısı 20 binin üzerinde. 13 yaşındaki Kuzey Efe Şenol da onlardan biri.

Fatma Demir Turgut
Fatma Demir Turgut

Türkiye’de 20 bin çocuk tip 1 diyabetle mücadele ediyor. 13 yaşındaki Efe Kuzey Şenol'a da tanı bundan 6 ay önce konuldu..

Efe Kuzey Şenol, hastalık süreci ile ilgili, "çok kilo verdim, çok acıkıyordum bir de çok tuvaletim geliyordu” dedi.

Şenol'un babası, bu hastalığın ailede kimsede olmadığını söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şekerinin aşırı yüksek olduğunu öğrendik. Komalık hale geldiğini öğrendik. Ve direkt yatışımız oldu. Doktorlar hastaneye yatış verdiler. Ailede, annemle, babamda hiç kimsede yok. Sadece iki bu arada Efe Kuzey ikizdir, ikiz kardeşi de var. Onda da yok. Sadece Efe'de çıktı.”

Tip 1 diyabette günlük takip önemli

Tip 1 diyabet, iyi yönetilmezse kalp ve böbrek gibi hayati organları etkiliyor..
Bu yüzden günlük takip büyük önem taşıyor.

Dr. Sibel Ergin Şahin, günde altı yedi kere kan şekeri baktıklarını ifade ederek "İnsüline uyguluyoruz günde üç dört kere . Hani bu sıkıntılar çok oluyor. Uyum sorunları olabiliyor, tedaviyle alakalı, beslenme sorunları oluyor" diye konuştu.

Çocuklarda genellikle tip 1 diyabet görülürken, son 10-15 yıldır erişkinlerde ortaya çıkan tip 2 diyabette de artış olduğu belirtiliyor. Bunun en önemli nedeni de hareketsizlik ve sağlıksız beslenme. Tip 2 diyabet her 100 çocuktan 16’sını etkiliyor

Çocukların hareketsiz kalması obeziteyi tetikliyor

Bir vatandaş da kızının çok yemek yediğini ve obeziteye yaklaştığını söyledi. 

Çocukların hareketsiz kalması obeziteyi ve dolayısıyla insülin direncini tetikliyor...
Diyabetten korunmak için spor yapmaları ve dengeli beslenmeleri öneriliyor.

Dr. Şahin "Bazen çok sağlıklı besleniyor çocuğumuz. Ancak bunlar da işte yaşına uygun beslenmiyor, fazla yiyor. Özellikle altı yaşından sonra kilo almaya başlamış çocuklarda ileride tip iki diyabet olabilme olasılığı ya da obezite görülme riskinin fazla olduğu tespit edilmiş" dedi.

Diyabet sensörü

Hastaların hayatını kolaylaştıran diyabet sensörü, kandaki glikoz seviyesini her 5 dakikada bir uyumlu akıllı cihazlara göndererek şekerin takibini sağlıyor.

Glikoz seyrini gece ve gündüz 24 saat görmeyi sağlayan diyabet sensörüyle aileler çocuklarının kan şekerlerini uzaktan izleyebilirken çocuklar da parmaktan iğneyle yapılan ölçüm acısından kurtuluyor.
 

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Efe'ye 13 yaşında diyabet tanısı konuldu
Efe'ye 13 yaşında diyabet tanısı konuldu
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