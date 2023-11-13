Literatüre geçebilecek ameliyatla ölümden kurtarıldı

Bingöl'de yaşayan, KOAH hastası da olan 4 çocuk babası 65 yaşındaki Selim Tokay'a, 15 gün önce göğüs ağrısı ve solunum şikayetiyle gittiği Bingöl Devlet Hastanesinde, kalp krizi teşhisi konularak müdahale edildi.

Geçirdiği kriz nedeniyle kalp duvarında yırtık tespit eden ve ambulansla acil açık kalp ameliyatı için Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi kalp damar cerrahi kliniğine sevk edilen Tokay, kalpteki yırtığın büyüklüğünden dolayı açık ameliyatın çok riskli olması nedeniyle Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalından Doç. Dr. Gökhan Ceyhun'a yönlendirildi.

Ceyhun da hastanın böbrek, karaciğer ve akciğer değerlerinde bozulmalar meydana geldiğini, yapılacak müdahalenin çok riskli olduğunu, müdahale edilmediğinde ise bu durumun birkaç gün içerisinde ölümle sonuçlanabileceği bilgisini hasta ve yakınlarıyla paylaştı.

Hasta ve yakınlarının riskleri kabul etmesi üzerine Ceyhun ve ekibince operasyona alınan Tokay, doktorların risk alarak doğuştan kalbi delik hastalara uygulanan kapatma yöntemine benzer teknik ile kalp yırtığı bölgesine müdahalesiyle hayata tutundu.

Doktorlar başarıyla uyguladıkları bu yöntemin literatüre geçmesi için girişimlerde bulundu.

Avrupa ve Amerika'daki vakalar incelenerek hastaya müdahale edildi

Doç. Dr. Ceyhun, kalp krizi geçiren hastanın kalp damarlarına Bingöl'de başarılı şekilde müdahale edildiğini ancak kalp krizine bağlı kalp duvarında yırtık meydana geldiğini söyledi.

Hastaya literatürdeki kısıtlı vaka serilerinin verdiği bilgi eşliğinde anjiyografi olarak girişim planladıklarını aktaran Ceyhun, "Kalp duvarındaki yırtık ölümcül bir durum, müdahale edilmediği takdirde 1 ay içinde ölüm oranı yüzde 90'lara ulaşıyor. Literatürü araştırdığımızda, benzer Avrupa'da 25, Amerika'da 30 yapılmış vakayı inceleyip bu vakaların nasıl yapıldığını değerlendirerek hastamıza müdahale ettik. Yaklaşık 3 saatlik operasyonda doğuştan kalp deliği hastalarına uygulanan kapatma aparatını, hasta özelinde modifiye ederek uyguladık ve kalp yırtığı başarılı şekilde kapatıldı" dedi.

Ceyhun, operasyondan yaklaşık 14 gün sonra laboratuvar parametreleri ve klinik tablosu tamamen normale dönen Tokay'ı taburcu etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

"Bu vakayı uluslararası literatürde yayınlayacağız"

Uyguladıkları bu yöntemin tıp dünyasına adeta ışık tutacağını dile getiren Ceyhun, "Bu vakayı uluslararası literatürde yayınlayacağız. Bizim vakamıza benzer tüm dünyada kısıtlı vaka serileri var, bunların yüzde 50'den daha azı başarılı sonuçlanmış. Bizim vakamız çok şükür başarılı sonuçlandı" diye konuştu.

Ceyhun, kalp yırtıklarında kullanılmak için üretilen tıbbi teknolojik cihaz henüz bulunmadığını ifade ederek, operasyonda kalbin içerisine yerleştirilen geçici kalp pili ve yemek borusuna yerleştirilen ultrason eşliğindeki görüntülerle yırtık bölgeye müdahale ettiklerini anlattı.

Bu vakalarla sık karşılaşılmadığına dikkati çeken Ceyhun, şunları kaydetti:

"Bu tarz hastalar genelde kaderine terk ediliyor ve çoğu vefat ediyor ama biz bu tekniği başarılı şekilde uygulayıp hastamızın sağlığına vesile olduk. Bundan sonra böyle vakalar ile karşılaşıldığında literatürde bizim de payımız olacak. Yapılan önceki vakalara baktığımızda Türkiye'de karşımıza çıkan literatür verisi yok ve denenen hastaların çoğu vefatla sonuçlanmış. Avrupa'da 25 vakadan 16'sı, ABD'de ise 30 vakadan yüzde 30'u vefat etmiş. Bizim vakamız yırtığın anatomik yeri dikkate alındığında ülkemizde bildiğimiz kadarıyla başarılı şekilde kapatılan ilk vakalardan."

Hasta Selim Tokay da Doç. Dr. Ceyhun'a teşekkür ederek, "Çok mutluyum, Gökhan hocamdan Allah razı olsun, Allah'a binlerce şükürler olsun hayata bir daha döndük" dedi.