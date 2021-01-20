Türk Eczacıları Birliği (TEB), eczacılara aşı uygulamasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

COVID-19 Aşılama Programı'na dahil edilmek üzere birlik tarafından ilaç ve eczacılık hizmetinin sunulmasında görev alanlar, 15 Ocak'ta Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığına bildirildi ve bu süreçte Sağlık Bakanlığı ile görüşmeler devam etti.

15 gün boyunca aşı yaptırabilecekler

Sağlık Bakanlığı ile bugün de görüşmelerin yapıldığı bilgisi verilen açıklamada, şunlar anlatıldı:

"Görüşmeler sonucunda birliğimiz tarafından iletilen sorumlu müdür (depo ve eczane), ikinci eczacı, yardımcı eczacılar, eczane çalışanlarımız, hastane dışında çalışan kamu eczacılarımız, Bölge Eczacı Odası çalışanlarımız, Türk Eczacıları Birliği ve Yurtdışından İlaç Temin Birimi personelimiz, eczacılık fakültelerimizin stajyer öğrencileri için sisteme giriş işlemlerinin Bakanlık tarafından devam etmekte olduğu, tamamlanacak işlemler doğrultusunda, aşılama işlemlerine en geç yarın itibarıyla başlanacağı ve 15 gün boyunca COVID-19 aşısı yaptırabilecekleri bilgisi alınmıştır."