Sağlık çalışanlarının aşılanmasının ardından sıra geleceğin sağlıkçılarına geldi. Tıp Fakültesi öğrencileri aşılamada öncelik listesine girdi.

Yaklaşık 20 bin tıp öğrencisi koronavirüs aşı programına alındı. Öğrencilerin aşılanmasıyla tıp fakültelerinde yüz yüze eğitim Nisan ayında başlayacak.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi İlhan, tıp fakültesi son sınıf öğrencileri stajyer doktorların da sağlık çalışanlarıyla birlikte aşı olmaya başladıklarını söyledi.

Prof. İlhan, “Şu anda 4’üncü ve 5’inci sınıf stajyer doktorlarımız aşılanıyor. Ardından da diş hekimliği fakültesinin stajyerleri, son sınıf öğrencileri, eczacılık stajyerleri aşılanacak. Zamanla lisans yerleri ön lisans da çalışanların aşılanması söz konusu olacak” dedi.

İstanbul'da tıp fakültesi öğrencilerinin aşılanması başladı

İstanbul'da da tıp fakültesi öğrencilerinin aşılanmasına başlandı. Öğrencilerin aşı randevuları üniversiteleri tarafından hazırlandı.

Sancaktepe Prof. İlhan Varank Eğt. Arş. Hast. Başhekimi Doç. Dr. Nurettin Yiyit, aşıların randevu sistemiyle uygulandığını kaydetti.

Başhekim Yiyit, “Aşı güvenliğini maksimum düzeyde koruyarak yapıyoruz. Aşıları uygun ısıda takip ediyoruz ve kare kod ve barkot sistemine kayıt altına alarak yapıyoruz” şeklinde konuştu.