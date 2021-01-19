Erzurum'da bir grup doktor, yeni tip koronavirüs tedavisine ek olarak kullanılması planlanan ve "2-aticyto kompleks" etken maddeli üretilen şurupla ilgili yaptığı klinik çalışmanın sonucunu, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile paylaştı.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi Buğra Kerget, üniversite sanayi iş birliğinde bir firma tarafından üretilen ve Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde faz 1 çalışması tamamlanan şurupla ilgili klinik çalışmaya 4 Eylül'de başladıklarını söyledi.

Çalışmaya gönüllü 150 sağlık personeli katıldı

Sağlık Bakanlığı ve Atatürk Üniversitesi Etik Kurulundan onay aldıktan sonra Erzurum Şehir Hastanesi enfeksiyon doktoru Ferhan Kerget ve göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Alperen Aksakal ile faz 2 ve faz 3 çalışması yaptıklarını anlatan Kerget, "Şurubun COVID-19 hastalarında standart tedaviye ek olarak kullanılabileceğinin ve hastalardaki iyileşme sürecini hızlandıracağının bildirilmesi üzerine gerekli onaylardan sonra hasta gruplarında şurup takviyesi uygulamaya başladık" dedi.

Kerget, klinik çalışmayı gönüllü 150 sağlık personelinden oluşan 2 grupta uyguladıklarını ve çalışmada, sağlıkçıları rahatça kontrol altında tutmak için özellikle tercih ettiklerini belirterek söz konusu çalışmanın sonucunun "Food Science and Nutrition" dergisinde yayımlandığını söyledi.

Çalışma 2 ay sürdü

Çalışmanın 2 ay sürdüğünü ve bir gruba Sağlık Bakanlığının güncel uyguladığı tedaviye ek olarak şurup kullandırdıklarını anlatan Ferhan Kerget, şöyle konuştu:

"COVID-19 tedavisine ek olarak 5 gün boyunca '2-aticyto kompleks' etken maddeli şurup takviyesi uyguladığımız hasta gruplarında, şurubun COVID-19'a karşı gerçekten etkili olduğunu öğrenince içimize umut ışığı oldu. COVID-19 olan ve sağlık durumu kötüye giden hastalarda izlenilen laboratuvar tahlillerinde, şurubu kullananların kullanmayanlara göre daha anlamlı ve iyi yönde düzeldiğini gözlemledik."

COVID-19 hastalarında tat ve koku kaybı, bulantı, baş, kas ve eklem ağrılarının hat safhada olduğuna dikkat çeken Kerget, "Bu şurubu kullandırdığımız hasta gruplarında kullanmayan hasta grubuna nazaran hastalık süresinin anlamlı düzeyde kısaldığını tespit ettik. Çalışmamızın en önemli kısmı PCR negatiflik süresiydi. Şurubu kullananları kullanmayanlara göre kıyasladığımızda PCR sonucunun negatife dönme süresinin ciddi manada kısaldığını gözlemledik. Literatüre giren çalışmayı DSÖ ve Sağlık Bakanlığı ile paylaştık" dedi.

"Negatife dönme süresi 7 güne kadar düştü"

Kerget, çalışmada Sağlık Bakanlığınca standart tedavi uygulanan hasta gruplarında PCR test sonuçlarının 10-15 gün içinde negatifleştiğine işaret ederek "Bu tedaviye ek olarak şurubu kullanan hasta gruplarında ise PCR testinin negatife dönme süresi 7 güne kadar düştü" diye konuştu.

COVID-19'a yönelik alternatif tedavilere ihtiyaç olduğunu belirten Kerget, şunları söyledi:

"COVID-19'a karşı onaylanmış kesin antiviral tedavi bulunmuş değil. Bu şurup sayesinde hastaların muzdarip olduğu semptomların gerilemesi ve özelikle COVID-19 ile mücadelenin önemli neferi olan sağlık personelini en kısa sürede çalışma ortamına kazandırmak en büyük kazanç olacak. Şurubu toplumun da kullanmasıyla bulaşı azalacak ve hastaların normal hayatlarına dönmesi kolaylaşacak."