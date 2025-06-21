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Sağlık
AA 21.06.2025 11:43

e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemine yeni özellikler eklendi

Sağlık Bakanlığı, yeni tasarım ile güncellenen e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemine bir dizi özellik eklendiğini bildirdi.

e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemine yeni özellikler eklendi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, e-Nabız Kişisel Sağlık Sisteminde yapılan değişikliklerle kişilerin kendi profillerindeki bilgilere daha hızlı ulaşabildiği, kullanımı kolay ve erişimi rahat modüler bir yapı oluşturulduğu belirtildi.

Mobil uygulamada e-Nabız profiline "biyometrik" yöntemiyle giriş yapma imkanı sunulduğu ifade edilen paylaşımda, kişilerin, parmak izi veya yüz tanıma seçeneğini tercih edebildiği aktarıldı.

Paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Yeni güncellemeyle 'Reçetelerim' menüsündeki 'T.C. Kimlik Numarası' ve 'Reçete Numarası'nı içeren karekodlar sayesinde eczaneden ilaç alma süreci kolaylaşıyor. Yeni güncellemeyle geçmişte randevu alınan hekimden herhangi bir ilave bilgi girişine gerek kalmadan tekrar randevu alınabiliyor. (Eğer hekimin cetveli uygun değilse, aranılan kriterlere uygun randevu bulunamadığına ilişkin uyarı çıkıyor.) e-Nabız'ın yeni tasarımına eklenen 'Bizden Haberler' bölümü üzerinden Bakanlığımızın faaliyetlerine ilişkin en güncel haberler takip edilebiliyor."

Paylaşımda, e-Nabız kullanımına ilişkin video da yer aldı.

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