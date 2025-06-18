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Sağlık
AA 18.06.2025 17:19

Sağlık Bakanlığı "Özel Amaçlı Sağlık Raporları"nın detaylarını açıkladı

Aile Hekimliği Kanunu'nda yapılan değişiklik kapsamında, her basamakta ücretli olan "Özel Amaçlı Sağlık Raporları", Aile Sağlığı Merkezleri'nden daha az ücret ödenerek alınabilecek ve ücret Bakanlıkça belirlenen resmi internet sitesi üzerinden ya da EFT/havale yöntemiyle kolay ve güvenli şekilde ödenebilecek.

Sağlık Bakanlığı "Özel Amaçlı Sağlık Raporları"nın detaylarını açıkladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yapılan düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle, her basamakta ücretli olan "Özel Amaçlı Sağlık Raporları"nın Aile Sağlığı Merkezleri'nden (ASM) daha az ücret ödenerek alınabilmesinin yolu açıldı.

Vatandaşların, isteğe bağlı rapor almasını kolaylaştıracak adımların yeniden belirlendiği ifade edilen açıklamada, çevrim içi, kısa mesaj ve aile hekimine bizzat giderek yapılabilecek başvurularda bir işlem kodu üretilecek.

Ücret, o işlem kodu sayesinde "https://sbos.saglik.gov.tr" resmi internet sitesi üzerinden ya da EFT/havale yöntemiyle kolay ve güvenli ödeme yapılabilecek.

İsteğe bağlı özel amaçlı sağlık raporu nasıl alınır?

Açıklamada, kişilerin aile hekimliği birimlerinden özel amaçlı sağlık raporu talebinde bulunabilmesi için öncelikle "işlem kodu" almaları gerektiği belirtildi.

İşlem kodu, çevrim içi, kısa mesaj (SMS) ve fiziki başvuru olarak üç farklı yöntemle alınabilecek.

Açıklamaya göre aşamalar şu şekilde sıralandı:

"Çevrim içi işlem kodu başvurusu, 'https://sbos.saglik.gov.tr' internet adresi üzerinden e-devlet bilgileri ile sisteme giriş yapılarak oluşturulabilecek. SMS ile işlem kodu, mobil cihazlar üzerinden T.C. kimlik numarası ve alınmak istenen rapor türünün kısa adı 2023'e kısa mesaj gönderilerek alınabilecek. (Örneğin: 1234******0 sürücü) Fiziki işlem kodu ise aile hekimlerine bizzat müracaat edilerek alınabilecek. Muayene sonrası aile hekimlerince e-Rapor oluşturularak işlem kodu üretilebilecek."

İşlem kodu sayesinde kişilerin muayene öncesinde veya sonrasında "https://sbos.saglik.gov.tr" adresi üzerinden kredi kartı ile online ödeme yapabileceği bildirilen açıklamada, Sağlık Bakanlığının banka hesap kanalları üzerinden de havale/EFT yöntemleriyle ödeme gerçekleştirilebileceği aktarıldı.

Raporlar e-Nabız ve e-Devlet üzerinden görüntülenebilecek

Kişiler, muayene işlemi sonrasında oluşturulan özel amaçlı raporları, ödeme süreci tamamlandıktan sonra e-Nabız ve e-Devlet uygulamaları üzerinden görüntüleyebilecek ve ilgili kurumlarla paylaşabilecek.

Özel amaçlı sağlık raporu almak isteyen kişilerin, aile hekimi tarafından bir üst basamak sağlık hizmet sunucusuna sevk edilmesi veya işlem kodu alınıp ödeme yapıldıktan sonra 5 iş günü içerisinde rapor oluşturulamaması durumlarında, ücret iade işlemi sistem üzerinden otomatik gerçekleştirilecek.

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