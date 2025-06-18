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Sağlık
İHA 18.06.2025 09:20

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, böbreğinden 23 santimlik kist çıktı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Vezir Erçetin karnında yaşadığı ağrı ve şişlik nedeniyle hastaneye gitti. Yapılan tahliller sonucu sol böbreğinde bulunan 23 santimetre büyüklüğünde dev bir kist ameliyatla alındı.

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, böbreğinden 23 santimlik kist çıktı

Karın ağrısı ve karın bölgesinde şişlik şikâyetiyle hastaneye başvuran hastaya yapılan tetkiklerde, sol böbreğinde büyük bir kist tespit edildi.

Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinde yapılan kontroller ve tetkiklerden sonra hastayı olumsuz etkileyen ve çevre organlara baskı yapan kistin, acilen alınmasına karar verildi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

"Karın ağrısı ve karında şişlik yaşayanlar kontrollerini yaptırmalı"

56 yaşındaki hastanın karın şişliği şikayeti üzerine polikliniklerine başvurduğunu ifade eden Üroloji Uzmanı Operatör Dr. Ercan Bayrak şunları söyledi:

"Yapılan görüntülemelerde böbreğinde 23 santimetre büyüklüğünde bir kitlesel lezyon olduğunu tespit ettik. Normalde böbrek kitleleri şikayet vermeyen kitleler olmasına rağmen bu tarz büyük kitlelerde karın ağrısı ve karın şişliği gibi problemleri ortaya çıkartabilir. Yapılan görüntülemede tomografide sol böbrekten kaynaklı 23 santimetre kalın böbrekle ilişkisi olan bir kisti tespit ettik. Ameliyat hazırlıklarımızı yaptık. Başarılı geçen bir cerrahi sonrasında kistin tamamını çıkarıp patolojiye gönderdik. Sol böbreği de koruyabildik. Böbreğin idrar üretim yerini de kistten tamamen ayırarak tekrardan normal bir yapıya büründürdük. Hastamız şu anda gayet iyi durumda servis takiplerimiz devam ediyor. Bu ve benzeri karın ağrısı karın şişlik şikayeti olan hastaların rutin takiplerini yaptırmalarını en yakın üroloji uzmanına başvurmaları ve görüntülemelerde teşhis alabilmeleri mümkün olabilmektedir." 

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

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