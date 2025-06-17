Aile hekimleri hafta sonları da akupunktur ile fitoterapi hizmeti verebilecek

Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimliği Kanunu'nda yapılan son değişiklikle 15 Haziran 2025 itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeler hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre, kanun değişikliği ile yapılan düzenlemeler 15.06.2025 itibarıyla yürürlüğe girdi. Aile hekimleri, hafta sonları ve genel tatil günlerinde akupunktur ve fitoterapi hizmeti verebilecek. Her basamakta ücretli olan “özel amaçlı raporlar” aile sağlığı merkezlerinden daha az ücret ödenerek alınabilecek. Özel mevzuat düzenlemesi bulunmayan yabancılar ise aile hekimlerine ücretli olarak başvurabilecekler.

Tatil günlerinde akupunktur ve fitoterapi hizmeti verebilecekler

Mevcut düzenlemede; akupunktur ve fitoterapi uygulamaları, mesai sonrası aile hekimleri tarafından yapılabiliyordu. Yeni düzenlemeyle söz konusu uygulamaların, hafta sonları ve genel tatil günlerinde yapılabilmesine imkân tanındı. Aile Sağlığı Merkezlerinde, bahsi geçen hizmetler için belirlenen ücret, diğer basamak sağlık kuruluşları için belirlenen ücretten daha az olacak.

Özel amaçlı raporlar Aile hekimliklerinden daha uygun bedelle alınabilecek

Her basamakta ücretli olarak verilebilen özel amaçlı raporlar da yine; Aile Sağlığı Merkezlerinden, diğer basamaklar için belirlenen ücretten daha az ücret ödenerek alınabilecek.

Aile hekimlerince düzenlenen özel amaçlı raporlar, “hizmet ücretlendirme listesi” üzerinden ücretli olarak sunulacak. İstirahat raporları, askerlik ile ilgili ASAL raporları ve evlilik raporları gibi raporlar, hâlihazırda olduğu gibi ücretsiz olmaya devam edecek.

İkamet izni olmayan yabancılar Aile hekimliklerinden ücretli hizmet alabilecek

Türkiye’de sağlık hizmeti sunumu bakımından özel mevzuat düzenlemesi bulunmayan yabancılardan, “ikamet izni olmayan yabancılar”, hizmet ücretlendirme listesi üzerinden ücretlendirilerek sağlık hizmeti alabilecek. İkamet izni olan yabancılar ise ücretini yatırarak 6 ay boyunca sağlık hizmeti alabilecekler.

Sağlık hizmet sunumu bakımından “özel mevzuat düzenlemesi bulunan yabancılar (geçici koruma altındaki kişiler vb.)” yeni düzenleme kapsamında olmayacak. Bu gruba giren yabancılar, aynı şekilde hizmet almaya devam edecekler.

Kamu sağlık hizmetleri fiyat tarifesi yayımlandı

Düzenlemede yer alan işlemlerle ilgili “Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi”, 15 Haziran 2025 tarihinde T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Uygulamaları Daire Başkanlığı tarafından yayımlandı. (https://shgmsgudb.saglik.gov.tr/TR-106694/kamu-saglik-hizmetleri-fiyat-tarifesinde-degisiklik-yapilmistir.html)

Resmi internet sitesinden ödeme yapılabiliyor

T.C. Sağlık Bakanlığı Ödeme Sistemi adlı https://sbos.saglik.gov.tr web sitesinden e-Devlet ile giriş yapılarak Aile Sağlığı Merkezinden alınacak hizmete göre ödeme işlemleri gerçekleştirilebiliyor.