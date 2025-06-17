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Sağlık
AA 17.06.2025 10:19

Devlet hastanesinde hastalardan haksız kazanç elde eden 6 kişi gözaltında

Bir kamu hastanesindeki hastalardan haksız kazanç elde edilmesine yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde 6 şüpheli gözaltına alındı.

Devlet hastanesinde hastalardan haksız kazanç elde eden 6 kişi gözaltında

Sağlık Bakanlığı, bir kamu hastanesindeki hastalardan haksız kazanç elde edilmesine yönelik başlatılan soruşturmada 6 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bir kamu hastanemizde bazı hastalardan haksız kazanç elde edildiği iddiasıyla başlatılan idari ve adli soruşturmada önemli bir aşamaya gelinmiştir. Uzun süredir devam eden teknik takip ve araştırmalar sonucunda bu sabah 6 kişi gözaltına alınmıştır. Sağlık hizmetlerinde şeffaflık ve güveni esas alan yaklaşımımızla vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması ve fedakar sağlık çalışanlarımızın zan altında bulunmaması için yasa dışı faaliyetlerle mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdürmeye devam edeceğiz." 

 

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