Nöroloji Uzmanı Dr. Şebnem Usta, yaygın görülen bir demans (bunama) türü olup beyin hücrelerinin yok olmasına neden olan ilerleyici bir nörolojik hastalık Alzheimer hakkında açıklamalarda bulundu.

Uzman Dr. Şebnem Usta, "Dünya genelinde 2010 yılı için 35,6 milyon demanslı birey bulunduğu saptanmış olup bu sayının önümüzdeki her 20 yılda iki katına çıkacağı tahmin edilmektedir" dedi.

"Genetik ve çevresel faktörlerin etkili olduğu gözlemlenmiştir"

İleri yaşlarda bunama görülme riskinin arttığını ancak bunun sadece yaşlanma ile ortaya çıkan bir belirti olmadığını belirten Usta, "Alzheimer hastalığının sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte, genetik ve çevresel faktörlerin etkili olduğu gözlemlenmiştir. Genel kabul görmüş risk faktörleri yaş, cinsiyet ve aile öyküsüdür" dedi.

"Pandemi döneminde hastaların insanlarla etkileşimi azalıyor"

Salgın döneminde Alzheimer hastalarının insanlarla etkileşimleri kaybolduğunda hastalık süreçlerinin hızlanma eğilimi gösterebiliceğini söyleyen Usta, şöyle konuştu:

"Ev içerisinde oyalanabilecekleri aktiviteler yaratılmalıdır. Hastanın yaşam alanı mümkün olduğunca değiştirilmemelidir. Koronavirüs hastalarının bazıları yoğun bakım hizmeti almak durumunda kalmaktadır. Bu durum da stres ve davranışsal sorunların artmasına neden olabilmektedir. Yapılan kısıtlı sayıdaki çalışmalar COVID-19 enfeksiyonunda demansın ileri yaşta mortaliteyi arttırdığı gösterilmiştir. Pandemi sürecinde demans hastalarına psikososyal destek sağlanmalıdır."