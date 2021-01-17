Salgınla birlikte çalışma ve eğitim hayatı evlere taşındı. Bu dönemde teknolojik cihaz kullanımına bağlı olarak mavi ışığa maruz kalma süresi de arttı.

Teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan cihazların birçoğunu mavi ışık içerdiğini söyleyen SBÜ Çocuk Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ünay, tabletlerin, bilgisayarların, cep telefonlarının, hatta evde kullanılan LED ışıkların dahi mavi ışık içerdiğini kaydetti.

"Diyabet, obezite gibi hastalıklar uyku bozukluklarıyla tetiklenebiliyor"

Uzmanlara göre mavi ışık, gündüz enerji verirken, gece uyku düzenini olumsuz etkiliyor.

Akşam mavi ışığa maruz kalındığında vücudun melatonini daha çok algıladığını anlatan Ünay, "Gece olduğunu hissetmiyor. Çünkü mavi ışık gündüzün devam ettiği hissini veriyor. Uykuya geç kalma problemi oluyor. Diyabetinden tutun da obezite gibi birçok hastalık uyku bozuklarıyla tetiklenebiliyor." dedi.

"Uyumadan 2 saat önce elektronik cihazlarla ilişiğimizi kesmek lazım"

Çocuklarda yetersiz uyku alındığında öğrenme güçlüğü yaşanabiliyor. Uzmanlar, mavi ışığın zararlı etkilerini azaltmak için uyarılarda bulunuyor.

Mavi ışığın gözde yanmaya ve kuruluğa da yol açabildiğini aktaran Ünay, şöyle devam etti:

Eğer çocuk gözlük kullanıyorsa gözlük camına mavi ışığı engelleyici cam almak lazım. 20 dakika cep telefonu tablet kullanıyorsak 20 dakikada bir ara verip 20 metre arayla bakıp gözü dinlendirmek gerekiyor. Gece uyumadan en az iki saat önce tüm elektronik cihazlarla ilişiğimizi kesmek lazım. Sağlıklı uyku karanlık uykuda olur."

Teknolojik cihazların gece saatlerinde ışık ayarlarının düşürülmesi alınabilecek bir diğer önlem.