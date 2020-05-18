Konya'da Karatay Belediyesi, sokağa atılan ve salgın için oldukça riskli görülen maske ve eldivenleri toplamak için çalışma başlattı. Sıfır Atık Birimi'nden seçilen, tulum, çift kat maske ve eldiven giyen personele, üç tekerli bisikletler temin edildi.

Cadde ve sokakların yanı sıra kaldırımlarda da faaliyetini sürdüren ekipler, sokaklarda kullanılmış maskeleri bisikletin arkasına monte edilen ve üst düzey izolasyon sağlanan kapalı kutuda biriktiriyor.

[Fotoğraf: AA]

Atıkları toplamak için uzun mandallı çubukları kullanan ekipler, 7 gün 24 saat verdikleri mesai ile toplum sağlığına önemli katkı sağlıyor.

"Maske ve eldiven ciddi tehlike oluşturuyor"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, salgınla mücadelenin seferberlik ruhuyla sürdürüldüğünü söyledi.

[Fotoğraf: AA ]

Sağlıklı toplum ve çevre için gece gündüz mesai harcadıklarını anlatan Kılca, şöyle konuştu:

"COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında, sokağa atılan kullanılmış maske ve eldivenleri toplamak üzere 'bisikletli koronavirüs timi' oluşturduk. Bisikleti kullanımı kolay ve pratik olduğu için tercih ettik. Şehrimizin birçok noktasında kullanılmış maske ve eldivenler için atık toplama istasyonu kurduk. Halkın yoğun olduğu yerlerde atık toplama noktalarımız var ama sokağa atılanlar ciddi tehlike oluşturuyor. Hassas bir dönemden geçtiğimiz için ekibimizle bu atıkları günlük olarak toplamaya gayret ediyoruz."

[Fotoğraf: AA]

72 saat bekletiliyor



Kılca, toplanan atıkların bir dizi işlemlerin ardından üst düzey tedbirlerle Tıbbi Atık Sterilizasyon Merkezi'ne gönderildiğini belirterek, "Buraya götürülmeden önce atıklar 72 saat iç içe geçirilen torbalarda bekletiliyor. Daha sonra merkeze gönderiyoruz. Halkımızın sağlığı için bu hizmetleri vermeye gayret gösteriyoruz" dedi.