Türkiye, tüm dünyada koronavirüs tedavisinde kullanılan bir ilacı, yerli imkanlarla üretti. Koronavirüs tedavisinde kullanılan hidroksin korokin sülfat etken maddeli ilk yerli ilaç, Tekirdağ Çerkezköy'de üretildi.

İki hafta önce üretimine başlanan ilaçtan ilk etapta 300 bin doz Sağlık Bakanlığına bağışlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan "Korokin" adlı ilaç satışa çıktı.

Firmanın Genel Müdür Yardımcısı Cem Koçak, ürünle ilgili çalışmalara salgın öncesinde başladıklarını söyleyerek, şunları anlattı:

"COVID-19'la bu ilaca ihtiyaç ortaya çıkınca ruhsat çalışmalarımızı hızlandırdık. Sağlık Bakanlığı da bununla ilgili süreci yüksek öncelikli olarak değerlendirdi."

İlk olarak yurt içindeki hastalarda kullanılacak

İlaç, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde 140 bin metrekare alana kurulu tesiste üretiliyor. Fabrikada tam vardiya üzerinden hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Koçak, "Ürünü üretip Türk hastaların sağlığına kavuşmaları için kullanıma sunduk. Şu anda ürünün tedarikiyle ilgili herhangi bir sıkıntımız hem ham madde hem de bitmiş ürün anlamında yok. İstenildiği miktarda ürünü tedarik edebilecek durumdayız" dedi.

Dağıtıma sunulan ilaç, ilk olarak yurt içindeki hastalarda kullanılacak. İhracat izni çıkması halinde ise dünya pazarlarına açılacak.

Haber: Merve Güneş

Kamera: Deniz Kahraman