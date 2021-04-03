BioNTech aşısı en az dört hafta ara ile toplam iki doz olarak uygulanacak.

Aktif koronavirüs hastalarına, 180 gün içerisinde koronavirüs geçirmiş kişilere aşı uygulanmayacak.

Alerjik reaksiyonları olanlara aşı yapılmayacak

Aşının uygulanmasından önceki 10 gün içerisinde doğrulanmış koronavirüs vakasıyla temas etmiş kişilere aşı yapılmayacak.

Aşı içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı ciddi alerjik reaksiyonları olanlara aşı uygulanmayacak.

İlk doz sonrası ciddi alerjik reaksiyon gösterenlere de ikinci doz aşı yapılmayacak.

Akut alerjik öyküsü varlığında ise alerji uzmanına danışılarak karar verilecek.