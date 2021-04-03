Haber Giriş: 3 Nisan 2021 Cumartesi 11:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
BioNTech aşı kılavuzu yayımlandı
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Sağlık Bakanlığı, BioNTech aşısının uygulanmasına yönelik kılavuz yayımladı. Kılavuza göre, ilk doz sonrası ciddi alerjik reaksiyon gösterenlere ikinci doz aşı uygulanmayacak.
BioNTech aşısı en az dört hafta ara ile toplam iki doz olarak uygulanacak.
Aktif koronavirüs hastalarına, 180 gün içerisinde koronavirüs geçirmiş kişilere aşı uygulanmayacak.
Alerjik reaksiyonları olanlara aşı yapılmayacak
Aşının uygulanmasından önceki 10 gün içerisinde doğrulanmış koronavirüs vakasıyla temas etmiş kişilere aşı yapılmayacak.
Aşı içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı ciddi alerjik reaksiyonları olanlara aşı uygulanmayacak.
İlk doz sonrası ciddi alerjik reaksiyon gösterenlere de ikinci doz aşı yapılmayacak.
Akut alerjik öyküsü varlığında ise alerji uzmanına danışılarak karar verilecek.
Etiketler: Alerji Biontech Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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