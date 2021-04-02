Sağlık Bakanlığı 2 Nisan koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 248 bin 968 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 42 bin 308. Bugünkü hasta sayısı bin 471 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 24 bin 419.

Son 24 saatte 179 hasta vefat etti, 24 bin 419 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 39 milyon 70 bin 763, toplam vaka sayısı 3 milyon 400 bin 296, toplam vefat sayısı 31 bin 892, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 182, hastalarda zatüre oranı %3.6, toplam iyileşen sayısı ise 3 milyon 59 bin 462 oldu.