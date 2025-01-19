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Sağlık
AA 19.01.2025 14:13

Beyin ölümü gerçekleşen tiyatro sanatçısının organları 4 kişiye umut oldu

Giresun'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 59 yaşındaki tiyatro sanatçısı Eray Aktaş'ın bağışlanan organları 4 kişiye umut oldu.

Beyin ölümü gerçekleşen tiyatro sanatçısının organları 4 kişiye umut oldu

İl merkezinde 16 Ocak'ta beyin kanaması geçiren Aktaş, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Aktaş'ın dün beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine ailesi organlarını bağışlama kararı aldı.

Nakil için Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi organ bağış birimi, Organ ve Doku Nakli Samsun Bölge Koordinasyon Merkezi ile görüşmeler yaptı.

Aktaş'ın alınan iki böbreği, karaciğeri ve korneası Erzurum ile İstanbul'a gönderildi.

"İnsanlara umut olabilmek adına organ bağışında bulunduk"

Eray Aktaş'ın eşi Bahar Aktaş, yaptığı açıklamada, acılarının büyük olmasına rağmen insanların çaresizlik içerisinde kalmasını istemediklerini söyledi.

İnsanlara umut olabilmek adına organ bağışında bulunduklarını dile getiren Aktaş, "Hiçbir aile acı çekmesin istedim. Çok zor, nasıl dayanacağımı da bilmiyorum. Bağışlanan organları gördükçe Eray daha iyi olacak. İnsanlara yardım etmeyi çok seviyordu" ifadelerini kullandı.

Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu kadrosunda bulunan Eray Aktaş, yarın düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

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Giresun Organ Nakli
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